Деревянченко и Головкин ведут жесткие переговоры по бою

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Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко / Фото из открытых источников

Команды Сергея Деревянченко и Геннадия Головкина все еще ведут переговоры по бою за пояс IBF. Хотя Деревянченко и объявил о бое, но официально соглашение еще не заключено.

Журналист ESPN Дан Рафаэль рассказал подробности переговоров команд Сергея Деревянченко и Геннадия Головкина.

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Соглашение боя Головкин-Деревянченко может быть завершено не ранее вторника. Все участники ожидают пресс-конференцию на этой неделе. Переговоры очень жесткие, стороны боролись за каждую мелочь, вплоть до количества гостиничных номеров для команды Деревянченко,– рассказал написал Рафаэль.

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.

Мексиканец Сауль Альварес, владевший поясом IBF, не смог договориться о бое с украинцем, поэтому потерял титул. Таким образом, пояс IBF стал вакантным, и побороться за него получили шанс Деревянченко и Головкин. 15 августа Деревянченко опубликовал в соцсети Instagram анонс боя, но впоследствии удалил его.

Их с Головкиным поединок за титул IBF должен состояться 5 октября на Madison Square Garden. Сергей хочет получить гонорар в размере 5,5 миллионов долларов. Деревянченко раньше не зарабатывал больше, чем 500 тысяч долларов. Следовательно, его вероятный поединок за титул IBF принесет Сергею наибольший заработок.

Геннадий Головкин – известный казахстанский боксер, бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкин дважды дрался с Альваресом: один бой завершился ничьей, а в другом Геннадий проиграл.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Сергей Деревянченко
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