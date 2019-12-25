Деревянченко прекращает сотрудничество с менеджером и хочет боя с Альваресом в 2020 году

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко рассказал, что больше не работает с известным промоутером Лу Ди Беллоу. Сергей утверждает, что больше не хочет работать с ним.

Деревянченко заявил, что у него закончился контракт с Лу Ди Беллоу и он пока свободный агент.

Смотрите также: Бой украинца Деревянченко претендует на звание лучшего по версии The Ring: видео

Он новый (контракт, – Спорт24) не предлагал пока, потому что я в Украине. Когда вернусь в США, думаю, он предложит новый. Я его посмотрю, но уже не хотел бы с ним работать.

Года два назад у меня был простой большой, он не мог мне организовать бои. И организовывал за маленькие гонорары. Было трудно,

– сказал Деревянченко ютуб-канала "От души в душу".

Также Сергей прокомментировал то, что в 2019 году не состоялся его бой с Саулем Альваресом. Украинец заявил, что не отказывался от боя. По его словам, команда Альвареса составила коварный контракт.

От боя с Канело вовсе не я отказался. Не получилось договориться, они там всякие санкции вписывали. Если у тебя будет на один фунт (450 граммов) больше вес, то штраф около миллиона. Затем если я буду говорить, что я с Альваресом буду боксировать до релиза DAZN, тоже какие-то санкции.

Они так контракт составили, что там везде капканы были. Они не согласились давать ту сумму, что мой менеджер называл. Мы хотели 7 миллионе долларов, они были не согласны. Альварес бы получил гонорар в 35 миллионов долларов,

– резюмировал украинец.

Украинец заявил, что когда вернется в США, то будет разговаривать о бое с Альваресом. Сергей надеется, что в 2020 году он добьется боя с Альваресом.

Читайте также: Деревянченко заработал самый большой гонорар среди украинских боксеров в 2019 году

Последние бои Деревянченко и Альвареса

2 ноября Сауль Альварес дебютировал в полутяжелом весе. Мексиканец победил обладателя титула WBO Сергея Ковалева.

Мексиканец жестко нокаутировал Ковалева в 11 раунде.

Зато Деревянченко 5 октября проиграл Геннадию Головкину в поединке за вакантный титул IBF.