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Деррик Джонс феерично выиграл конкурс слэм-данков Матча звезд НБА: видео

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Деррик Джонс / AP

В рамках уикенда Матча звезд НБА прошел традиционный конкурс данков. В этом году победителем стал форвард "Майами" Деррик Джонс.

Результаты первого раунда: Дуайт Ховард – 90 очков в сумме (41+49), Пэт Коннотон – 95 (45+50), Деррик Джонс – 96 (46+50), Аарон Гордон – 100 (50+50).

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В финале Гордон и Джонс устроили настоящую "зарубу". Оба баскетболиста набрали по 100 очков, после чего им нужны были дополнительные броски сверху.

Во время третьей попытки игроки набрали по 50 очков, но после четвертой судьи дали Гордону 47 баллов, тогда как Джонсу – 48.

Конкурс слэм-данков – видео

Что такое слэм-данк?Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – 2 очка.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт NBA Баскетбол
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