Десна – Карпаты: прогноз букмекеров на матч премьер-лиги Украины
"Десна" попытается доказать, что второе место команды в турнирной таблице неслучайно. Четвертую победу в новом сезоне черниговские ребята надеются оформить в матче против "Карпат".
Десна – фаворит поединка. Коэффициент на победу черниговцев – 2.18. Ничья – 3.24.
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Наименее вероятный итог – победа Карпат – коэффициент 3.44.
Прогноз букмекеров
Статистика тоже в пользу "Десны". В последних трех очных встречах соперников черниговская команда оформила две победы. В еще одном случае победили "Карпаты".
Прогноз букмекеров
Кто из соперников торжествует на этот раз, узнаем совсем скоро. Матч состоится 30 августа в 19:00.
Источник: 24 канал
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