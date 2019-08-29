Десна – Карпаты: прогноз букмекеров на матч премьер-лиги Украины

"Десна" попытается доказать, что второе место команды в турнирной таблице неслучайно. Четвертую победу в новом сезоне черниговские ребята надеются оформить в матче против "Карпат".

Десна – фаворит поединка. Коэффициент на победу черниговцев – 2.18. Ничья – 3.24.

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Наименее вероятный итог – победа Карпат – коэффициент 3.44.



Прогноз букмекеров

Статистика тоже в пользу "Десны". В последних трех очных встречах соперников черниговская команда оформила две победы. В еще одном случае победили "Карпаты".



Прогноз букмекеров

Кто из соперников торжествует на этот раз, узнаем совсем скоро. Матч состоится 30 августа в 19:00.