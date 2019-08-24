"Десна" в матче с удалением разгромила "Александрию" на выезде: видео

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Десна – Александрия: обзор и счет матча 24 августа 2019 – УПЛ
Десна – Александрия видео голов и результат / ФК "Десна"

Бронзовый призер прошлого сезона УПЛ "Александрия" на домашнем поле уступил "Десне" – 0:3.

Александрия – Десна 0:3

Голы: Д. Фаворов, 50 (пен.), Кузык, 69, Филиппов, 90+1
Удаление: Мирошниченко, 48 (Александрия)

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Первый тайм между командами завершился лишь с желтыми карточками. Однако, "Десна" больше контролировала мяч и имела как минимум две возможности открыть счет в матче.

В начале второго тайма красная карточка у "Александрии" изменила ход игры. После навеса с углового и последующего удара мяч попал в перекладину, а Мирошниченко, который пытался спасти ситуацию, ногой попал в голову Александру Фаворову. Арбитр сразу показал на 11-метровую отметку.

Пробивать пенальти поручили Денису Фаворову, который хладнокровно переиграл Панькова и открыл счет в матче – 0:1. Стоит отметить, что это второе удаление для Мирошниченко в карьере на взрослом уровне.

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На 69-й минуте "Десна" удвоила преимущество в матче. После грубой ошибки защитника "Александрии" Орест Кузык вышел один на один с Панькивом и точно пробил мимо голкипера. А уже к концу игры счет в матче стал разгромным благодаря точному удару Александра Филиппова.

Видеообзор матча Александрия – Десна

Таким образом, "Десна" продолжила свою беспроигрышную серию до четырех матчей и поднялась на 2 место в турнирной таблице УПЛ (10 очков). "Александрия" с шестью очками идет седьмой.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Александрия ФК Десна
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