Десна – Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Десна – Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины / facebook.com/desnafc

В воскресенье, 1 декабря, 16 тур чемпионата Украины продолжится в Чернигове. Местная "Десна" встретится с "Александрией". Посмотреть игру можно онлайн на сайте Спорт24.

Телетрансляция матча "Десна" – "Александрия" в Украине состоится на телеканале УНИАН. Начало игры в Чернигове в 14:00.

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Матч "Заря" – "Александрия" можно просмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке. Также поединок доступен в YouTube на канале Hub Football.

Десна – Александрия – онлайн-трансляция

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Александрия ФК Десна
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