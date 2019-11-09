"Днепр-1" прервал серию неудач, сенсационно отобрав очки у "Десны": видео

Черниговская "Десна" в рамках 14 тура чемпионата Украины не смогла победить "Днепр-1". Команды разошлись результативной ничьей.

Десна – Днепр-1 1:1

Голы: Хлёбас, 48 – Шаповал, 45+2

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Команда Дмитрия Михайленко проиграла 5 подряд матчей в чемпионате Украины и кресло под наставником "Днепра-1" зашаталось. Противоположная ситуация у Александра Рябоконя, команда которого идет третьей в чемпионате.

Нелогичный гол гостей

Было очевидно, что днепряне приехали в Чернигов драться. Уже на первых минутах это подтвердилось жесткой борьбой. После 10 минут "Десна" начала владеть инициативой. Сначала Юрчук дважды спас гостей.

Сначала Хльобас улучил момент для удара и целил в дальний угол. На добивании был Конопля, но Ефим не смог реализовать свой момент. За несколько минут "Десна" имела еще два полумомента, но не смогла их довести до логического завершения.

Под конец тайма "Десна" молниеносно разыграла стандарт: Конопля прошел двух и отдал во вратарскую площадку. Юрчук ногой отбил, а Филиппов на добивании отправил мяч над перекладиной.

Тотальное доминирование черниговцев завершилось нелогичным пропущенным голом. После навеса с левого фланга в штрафную Шаповалу удалось затолкать мяч в ворота Паста.

Камбэк "Десны"

Сразу после перерыва "Десна" сумела отыграться. После навеса с правого фланга Гитченко классным ударом головой попал в стойку: первым на добивании был Хльобас – 1:1.

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На 61 минуте хозяева были близки, чтобы забить второй гол. Подопечные Рябоконя заработали опасный штрафной Артем Фаворов прекрасно закручивал в угол, но Юрчук совершил отличный сейв.

"Десна" продолжала доминировать, в то время как "Днепр-1" полностью перешел в игру вторым номером. Дивидендов это не приносило никому. На 83 минуте днепряне были близки, чтобы снова выйти вперед.

Булеца с левого фланга сделал навес в штрафную. Партнер сбросил на Когута, который с близкого расстояния не смог переиграть Паста. До завершения игры острых моментов команды больше не было – ничья 1:1.

Черниговская "Десна" вышла на 2 место в турнирной таблице, но может переместиться на 4 место, если свои матчи выигрывают "Заря" и "Динамо". "Днепр-1" прервал безвыигрышную серию из 5 матчей в чемпионате Украины.

Десна – Днепр-1 видеообзор матча

Турнирная таблица УПЛ