Десна – Карпаты: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Черниговская "Десна" в шестом туре чемпионата Украины примет львовские "Карпаты". Посмотреть поединок в Украине можно по телевидению, а также онлайн на сайте Спорт24.
Матч шестого тура чемпионата Украины "Десна" – "Карпаты" состоится в пятницу, 30-го августа. Начало игры в 19:00.
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Поединок "Десна" – "Карпаты" футбольные болельщики смогут посмотреть на телеканале УНИАН.
Также трансляция матча из Чернигова будет доступна на сайте телеканала УНИАН по этой ссылке.
Десна – Карпаты – онлайн-трансляция
Результат матча "Десна" – "Карпаты" читайте на сайте Спорт24.
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