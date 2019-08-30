Десна – Карпаты: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

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Десна – Карпаты: смотреть онлайн матч 30 августа 2019 – УПЛ
Десна – Карпаты: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины / fckarpaty.com

Черниговская "Десна" в шестом туре чемпионата Украины примет львовские "Карпаты". Посмотреть поединок в Украине можно по телевидению, а также онлайн на сайте Спорт24.

Матч шестого тура чемпионата Украины "Десна" – "Карпаты" состоится в пятницу, 30-го августа. Начало игры в 19:00.

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Поединок "Десна" – "Карпаты" футбольные болельщики смогут посмотреть на телеканале УНИАН.

Также трансляция матча из Чернигова будет доступна на сайте телеканала УНИАН по этой ссылке.

Десна – Карпаты – онлайн-трансляция

Результат матча "Десна" – "Карпаты" читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Карпаты ФК Десна
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