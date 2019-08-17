Десна – Колос: результат матча и видео голов: видео

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Десна – Колос: обзор и счет матча 17 августа 2019 – УПЛ
Десна – Колос: результат матча и видео / facebook.com/desnafc

В субботу, 17-го августа, черниговская "Десна" дома приняла новичка чемпионата Украины "Колос". Матч между клубами завершился сухой ничьей.

Десна – Колос 0:0

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"Десна" и "Колос" неожиданно одержали по две победы на старте сезона и оказались в верхней таблице турнирной таблицы. Победитель этого матча имел шанс возглавить таблицу, по крайней мере пока свой матч не сыграет "Шахтер" и "Заря".

Соблазн возглавить турнирную таблицу спровоцировал жесткий футбол со скудным количеством опасных моментов. За весь первый тайм команды нанесли только два удара в створ ворот, но ни один выстрел не стал голевым.

После перерыва хорошую возможность открыть счет имела "Десна". На 68 минуте Орест Кузык прорвался по левому флангу, обыграл защитников "Колоса" и вывел на ударную позицию Артема Фаворова. Футболист черниговского клуба пробил под перекладину, однако Яшков спас партнеров.

До завершения ни одной команде не удалось отличиться голом, поэтому ничья 0:0. Следующий матч "Десна" на выезде сыграет против "Александрии". "Колоски" примут "Ворсклу".

Десна – Колос – видеообзор матча

 

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт ФК Десна ФК Колос
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