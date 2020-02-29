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Десна – Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ

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В субботу, 29-го февраля, "Десна" примет "Мариуполь" в рамках 20 тура чемпионата Украины. Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт24.

Поединок "Десна" – "Мариуполь" начнется в Чернигове в 14:00. Матч покажет телеканал УНИАН.

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Также трансляцию игры можно найти на ютуб-канале Hub Football. Посмотреть матч можно, не покидая сайт Спорт24.

Десна – Мариуполь: онлайн-трансляция матча

"Десна" и "Мариуполь" в 2020 году провели по одному официальному матчу с лидерами чемпионата. "Северяне" в Харькове проиграли "Шахтеру", а "Мариуполь" оказался слабее "Зари".

В турнирной таблице УПЛ команды разделяют 11 очков. "Десна" находится на 4-й строчке, а "Мариуполь" – только 7-й.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Мариуполь ФК Десна
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