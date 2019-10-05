Десна – Олимпик: онлайн-трансляция поединка

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Десна – Олимпик: смотреть онлайн матч 5 октября 2019 – Чемпионат Украины
Десна – Олимпик: онлайн-трансляция поединка / facebook.com/desnafc

Черниговская "Десна" в рамках 10-го тура чемпионата Украины принимает дома донецкий "Олимпик". Посмотреть поединок 5-го октября можно по телевидению и онлайн на сайте Спорт24.

Телетрансляцию матча 10-го тура УПЛ "Десна" – "Олимпик" в Украине осуществляет телеканал УНИАН. Поединок в Чернигове начнется в 17:00.

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Матч "Десна" – "Олимпик" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке.

Десна – Олимпик – онлайн-трансляция

Обзор матча "Десна" – "Олимпик" читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт ФК Олимпик ФК Десна
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