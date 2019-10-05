Десна – Олимпик: онлайн-трансляция поединка

Черниговская "Десна" в рамках 10-го тура чемпионата Украины принимает дома донецкий "Олимпик". Посмотреть поединок 5-го октября можно по телевидению и онлайн на сайте Спорт24.

Телетрансляцию матча 10-го тура УПЛ "Десна" – "Олимпик" в Украине осуществляет телеканал УНИАН. Поединок в Чернигове начнется в 17:00. Смотрите также: "Ворскла" прервала серию поражений, вырвав ничью у "Мариуполя": видео Матч "Десна" – "Олимпик" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке. Десна – Олимпик – онлайн-трансляция Обзор матча "Десна" – "Олимпик" читайте на сайте Спорт24.