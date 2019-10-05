Десна – Олимпик: онлайн-трансляция поединка
Черниговская "Десна" в рамках 10-го тура чемпионата Украины принимает дома донецкий "Олимпик". Посмотреть поединок 5-го октября можно по телевидению и онлайн на сайте Спорт24.
Телетрансляцию матча 10-го тура УПЛ "Десна" – "Олимпик" в Украине осуществляет телеканал УНИАН. Поединок в Чернигове начнется в 17:00.
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Матч "Десна" – "Олимпик" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке.
Десна – Олимпик – онлайн-трансляция
Обзор матча "Десна" – "Олимпик" читайте на сайте Спорт24.
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