"Ворскла" сенсационно вышла в полуфинал Кубка Украины, обыграв "Десну": видео

"Ворскла" победила "Десну" в последнем матче 1/4 финала Кубка Украины. Полтавчане одержали минимальную победу и прошли в полуфинал.

Десна – Ворскла 0:1

Гол: Васин, 64 (пен)

Первый момент в матче имела "Десна" на 9 минуте. Фаворов пробил с 20 метров, но Ризнык легко зафиксировал мяч в своих руках.

Через две минуты дальним ударом ответила "Ворскла", но мяч после выстрела Васина прокатился у ворот Паста. На 12 минуте "северяне" открыли счет, но гол Кузика был отменен из-за офсайда.

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На 32 минуте "Десна" имела реальную возможность открыть счет в игре. Паст неудачно выбил мяч на соперника. Луизао оказался на ударной позиции, но вратарь "Десны" парировал его удар метров с десяти. На перерыв команды ушли без забитых голов.

После перерыва первую хорошую возможность забить снова имели полтавчане. На 57 минуте Пердута принял передачу Кане с фланга и пробил с достаточно близкого расстояния. Мяч после его удара разминулся с "девяткой" ворот, но с внешней стороны.

На 64 минуте "Ворскла" неожиданно открыла счет в игре. После удара Канет мяч попал в руку Тамма, который находился в собственной штрафной – пенальти. Удар с отметки уверенно выполнил Васин.

Видео гола Васина

"Десна" могла отыграться на 77 минуте. Калитвинцев прострелил с левого фланга в штрафную. На передачу Владислава никто не откликнулся, кроме Якубу.

Защитник "Ворсклы", выбивая мяч, попал в Филлипова. Мяч едва не залетел за шиворот Ризныку. Вратарь "Ворсклы" спас команду от курьезного гола.

Черниговцы увеличили темп, благодаря чему у ворот "Ворсклы" стало больше острых моментов. На 83 минуте Конопля обыгрался с партнером и вошел в штрафную. Удар Юхима героически заблокировал Баенко.

В конце игры наставник "Десны" Александр Рябоконь пошел ва-банк, выпустив второго форварда. Однако Филипп Будковский не помог своей команде отыграться.

Таким образом, "Ворскла" одержала победу и вышла в 1/2 финала. Также в полуфинале сыграют перволиговый "Минай" и "Мариуполь" с "Динамо".

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