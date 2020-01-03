"Десна" впервые в истории продала игрока в иностранный чемпионат

Черниговская "Десна" провела первую официальную продажу своего игрока в европейский клуб – Артем Фаворов перешел в состав венгерского клуба "Академия Пушкаша".

О сумме трансфера игрока не сообщается. Однако это первый трансфер в истории "Десны", за который клуб получил деньги.

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За "Десну" Артем Фаворов сыграл 66 матчей. Он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. В черниговском клубе остался его родной брат Денис.

Контракт Артема Фаворова с новым клубом рассчитан на 2,5 года. Отметим, что новый клуб Артема Фаворова после 16 туров занимает 4-е место в чемпионате Венгрии. От лидера "Академия Пушкаша" отстает на 11 очков, а от третьего места, которое гарантирует участие в Лиге Европы – лишь на 3 пункта.

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