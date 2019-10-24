"Детройт" Михайлюка с победы стартовал в НБА, "Бостон" проиграл "Филадельфии": видео

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"Детройт" Михайлюка с победы стартовал в НБА
"Детройт" Михайлюка с победы стартовал в НБА / twitter.com/FanteractiveMBB

"Детройт" Святослава Михайлюка удачно стартовал в новом сезоне НБА. Команда украинского баскетболиста победила "Индиану".

Индиана – Детройт 110:119 (24:27, 31:27, 31:29, 24:36)

Команде украинского баскетболиста удалось одержать победу на паркете "Индианы". Сам Михайлюк попал в заявку "Детройта", но в матче участия не принял.

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Индиана – Детройт видеообзор игры

Шарлотт – Чикаго 126:125 (37:28, 26:27, 33:40, 30:30)

Шарлотт – Чикаго видеообзор игры

Орландо – Кливленд 94:85 (28:24, 27:17, 16:24, 23:20)

Орландо – Кливленд видеообзор игры

Бруклин – Миннесота 126:127 OT (22:33 34:35, 37:20, 22:27 11:12)

Бруклин – Миннесота видеообзор игры

Майами – Мемфис 120:101 (24:32, 30:28, 29:24, 37:17)

Майами – Мемфис видеообзор игры

Филадельфия – Бостон 107:93 (20:25, 29:23, 28:20, 30:25)

Филадельфия – Бостон видеообзор игры

Даллас – Вашингтон 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32)

Даллас – Вашингтон видеообзор игры

Сан-Антонио – Нью-Йорк 120:111 (22:15 37:36, 24:33, 37:27)

Сан-Антонио – Нью-Йорк видеообзор игры

Юта – Оклахома-Сити 100:95 (23:12 26:34, 19:28, 32:21)

Юта – Оклахома-Сити видеообзор игры

Финикс – Сакраменто 124:95 (25:29, 29:30, 32:17, 38:19)

Финикс – Сакраменто видеообзор игры

Портленд – Денвер 100:108 (27:24, 23:30, 24:19, 26:35)

Портленд – Денвер видеообзор игры

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт NBA Баскетбол
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