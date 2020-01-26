24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Детройт" потерпел обидное поражение, Михайлюк поразил игрой и установил новый рекорд: видео

10 Читати новину українською
Святослав Михайлюк / twitter.com/NBANewsNow247

"Детройт" украинца Святослава Михайлюка потерпел второе подряд поражение. В родных стенах "Пистонс" обидно уступили "Бруклину".

Детройт – Бруклин 111:121 OT (25:26, 35:24, 17:30, 29:26, 5:15)

Смотрите также: Украинец вышел в старте на матч НБА и стал одним из лучших игроков – видео

Команды провели весьма результативную и равную первую четверть. Во второй 12-минутке "Пистонс" попытались уйти в отрыв, в частности, перед большим перерывом преимущество "Детройта" составляло 10 очков.

"Бруклин" отыгрался в третьей четверти, разгромив хозяев паркета – 17:30. Впрочем, "Детройт" не выключился из игры и в последней четверти был близок как к победе, так и к поражению.

Победитель определился в овертайме, где игроки "Бруклина" были более хладнокровными.

Украинец Михайлюк провел на паркете 37 минут, что стало персональным рекордом для него.

Святослав набрал 19 очков (4/7 двухочковым, 3/8 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 5 подборов, 3 результативных передачи и 1 перехват, допустил 1 потерю.

Результативная игра позволила Святославу попасть в топ-5 игроков матча.

Видео действий Михайлюка в матче за "Детройт"

 

Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространется по миру
сегодня
18639
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт NBA Святослав Михайлюк Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
25 января 19:07 "Валенсия" обыграла "Барселону" в матче с автоголом и нереализованным пенальти: видео
Юрій Семенюк 253
25 января 16:10 Бывшая звезда чемпионата Украины по баскетболу Арчибальд неожиданно умер в 39 лет
Юрій Семенюк 82
25 января 15:47 Российский хоккейный тренер избил клюшкой 10-летнего мальчика – видео инцидента
Юрій Семенюк 333
24 января 20:01 Украинец Селезнев забил в 4 матче подряд за "Бураспор" и получил красную карточку: видео
Юрій Семенюк 202
24 января 19:33 Жану Беленюку – 29: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
Вісент Луїс 581
Новости
Больше новостей
Залиште відгук