"Детройт" потерпел обидное поражение, Михайлюк поразил игрой и установил новый рекорд: видео

"Детройт" украинца Святослава Михайлюка потерпел второе подряд поражение. В родных стенах "Пистонс" обидно уступили "Бруклину".

Детройт – Бруклин 111:121 OT (25:26, 35:24, 17:30, 29:26, 5:15)

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Команды провели весьма результативную и равную первую четверть. Во второй 12-минутке "Пистонс" попытались уйти в отрыв, в частности, перед большим перерывом преимущество "Детройта" составляло 10 очков.

"Бруклин" отыгрался в третьей четверти, разгромив хозяев паркета – 17:30. Впрочем, "Детройт" не выключился из игры и в последней четверти был близок как к победе, так и к поражению.

Победитель определился в овертайме, где игроки "Бруклина" были более хладнокровными.

Украинец Михайлюк провел на паркете 37 минут, что стало персональным рекордом для него.

Святослав набрал 19 очков (4/7 двухочковым, 3/8 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 5 подборов, 3 результативных передачи и 1 перехват, допустил 1 потерю.

Результативная игра позволила Святославу попасть в топ-5 игроков матча.

Видео действий Михайлюка в матче за "Детройт"