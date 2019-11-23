"Детройт" разгромил "Атланту" в НБА: Михайлюк установил личный рекорд, а Лень набрал 16 очков

Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк встретились в матче НБА. Команда Михайлюка уверенно одолела "Атланту".

Детройт – Атланта 128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19)

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Команда Леня лучше начала поединок, вырвавшись вперед +10. Однако хозяева паркета быстро восстановили паритет и выиграли первую четверть с разницей в те же 10 очков.

Вторая четверть была чрезвычайно результативной. На двоих команды набрали 77 очков, а "Детройт" пошел на большой перерыв с преимуществом в 19 очков. В дальнейшем команда Михайлюка не разрешила гостям даже думать о камбэке.

В итоге "Пистонс" победили с разницей в 25 очков.

22-летний украинский игрок "Детройта" Святослав Михайлюк сыграл рекордный по проведенным минутами на паркете матч НБА.

Михайлюк провел на площадке 31 минуту, выйдя со скамейки запасных. За игру Михайлюк набрал 5 очков и отдал 4 результативные передачи.

В свою очередь Лень, выступающий за "Атланту", провел на площадке почти 16 минут и набрал 12 очков, сделал 3 подбора, 1 результативную передачу и 1 блокшот.

Детройт – Атланта: видеообзор матча