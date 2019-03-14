"Динамо" – "Челси": стартовые составы на матч 1/8 Лиги Европы
Киевское "Динамо" и лондонский "Челси" определились со стартовыми составами на матч 1/8 финала Лиги Европы.
Английский клуб выйдет в оптимальном составе. У киевлян из-за проблем с составом, на месте нападающего будет играть Денис Гармаш.
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Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Сидклей, Гармаш
Челси: Кэпа, Дзаппакоста, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Канте, Ковачич, Лофтус-Чик, Хадсон-одой, Виллиан, Жиру
Матч "Динамо" – "Челси" начнется в 19:55 на НСК "Олимпийский" в Киеве. Онлайн-трансляция – на Спорт24.
Источник: 24 Канал
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