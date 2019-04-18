"Динамо" – "Шахтер": билеты на матч на НСК "Олимпийский"

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Билеты на матч "Динамо" – "Шахтер"
Билеты на матч "Динамо" – "Шахтер" / ФК "Шахтар"

В продажу поступили билеты на матч "Динамо" – "Шахтер". который состоится 24 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве. Пропуск на матч можно купить от 50 гривен.

На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 и 1000 гривен.

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Цена билетов на матч "Динамо" – "Шахтер"

Напомним, что посетители матчей на “Олимпийском” теперь нет необходимости печатать билеты, купленные в Интернете. На стадионе работают новые входные терминалы со сканерами, которые считывают билеты с экранов мобильных устройств – смартфонов, планшетов.

Также билеты на матч "Динамо" – "Шахтер" можно приобрести онлайн.

Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в среду, 24 апреля. Начало матча в 18:30.

 

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Теги: Спорт Футбол Шахтер Динамо
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