Динамо – Александрия: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

В рамках предпоследнего матча первого круга чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и "Александрия". Букмекеры оценили, у какой из команд больше шансов уйти с поля со щитом.

Динамо – Александрия: прогноз

Киевляне после серии неудач выиграли четыре подряд поединка в чемпионате Украины, не пропустив ни одного гола. За 4 игры "бело-синие" забили аж 12 голов. Терять очки "Динамо" больше не имеет права, поэтому обязано побеждать "Александрию".

Бронзовый призер прошлого чемпионата "Александрия" "разрывается" между Лигой Европы и национальными первенствами. "Александрийцы" сумели выиграть шесть поединков и только на один балл отстают от вицечемпиона Украины.

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Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге "Динамо" является очевидным фаворитом поединка. Победу "бело-синих" специалисты "Фаворит Спорт" оценили коэффициентом 1,40. Если же вырвет победу команда Владимира Шарана – коэффициент 8,25. Ничья в поединке – 4,60.

Коэффициент 2,36 на то, что в этом поединке голом отметятся обе команды. В десяти матчах, которые проходили в Киеве между клубами, только дважды в одной игре удавалось отличиться обеим командам.

Прогноз Pari Match

Последняя встреча команд на стадионе НСК "Олимпийский" завершилась ничьей со счетом 1:1. Букмекеры предлагают коэффициент 4,60 на то, что поединок завершится ничьей. Если же счет будет 1:1 – коэффициент 8,70.

Специалисты Pari Match предлагают коэффициент 2,05 на то, что "Динамо" не проиграет и тотал матча меньше 2,5 гола. Коэффициент на то, что "Александрия" победит киевлян хотя бы в одном тайме – 3,8.

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Прогноз 1xbet

"Александрия" ни разу не смогла победить "Динамо" в Киеве в рамках чемпионата Украины. В прошлом году подопечные Шарана нанесли поражение киевлянам дома со счетом 2:1. Коэффициент на победу "Александрии" с таким результатом – 23.

Столичная команда только дважды не сумела победить гостей из города Александрия на родном стадионе. Самый популярный счет, с которым побеждает "Динамо" "черно-желтых" – 2:0. Коэффициент на победу подопечных Алексея Михайличенко с таким счетом – 6.

Обзор игры "Динамо" – "Александрия" читайте на сайте Спорт24.