Динамо – Арсенал-Киев: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Динамо - Арсенал Киев: где смотреть онлайн матч УПЛ 2018/2019
Динамо – Арсенал-Киев: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

В 21 туре чемпионата Украины болельщиков ждет киевское дерби между "Динамо" и "Арсеналом". Посмотреть поединок можно по телевидению и онлайн.

Домашние матчи киевского "Динамо" в чемпионате Украины транслирует телеканал "2+2". Именно он и покажет матч "Динамо" – "Арсенал". Начало трансляции в 17:00.

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Игру "Динамо" – "Арсенал" смотреть онлайн можно и на сайте телеканала.

Также расширенную трансляцию матча "Динамо" – "Арсенал" можно посмотреть на youtube-канале киевского клуба. Традиционно трансляция с НСК "Олимпийский" начинается за полчаса до матча – в 18:00.

Поединок 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" – "Арсенал" состоится 10 марта в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Главным арбитром матча будет Евгений Арановский.

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Теги: Спорт Футбол ФК Арсенал-Киев Динамо УПЛ
Источник: 24 Канал
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