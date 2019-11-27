"Динамо" без Попова и с дебютантом отправилось на матч Лиги Европы

39 Читати новину українською
"Динамо" – "Мальме" состав киевлян / Фото из открытых источников

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко огласил заявку на поединок 5 тура Лиги Европы против "Мальме" из одноименного города.

В Швецию "Динамо" полетело чартерным рейсом. В составе делегации – 21 игрок, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также: Легендарный шведский нападающий последний матч на домашнем стадионе сыграет против "Динамо"

Вместе с командой не полетел Денис Попов, получивший мышечное повреждение. Зато в Мальме отправился защитник молодежного "Динамо" U21 Александр Сирота.

Вратари: Бойко, Кучерук, Бущан;

Защитники: Сирота, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко;

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский;

Нападающие: Родригес, Соль, Беседин.

Напомним, что матч Лиги Европы "Мальме" – "Динамо" состоится в четверг, 28 ноября. Начало встречи – в 22:00.

Фантастический камбэк "Тоттенхэма" и ничья "Реала" с ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 26 ноября
сегодня
2966
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ярмоленко сыграл Санта-Клауса в рождественском ролике "Вест Хэма": милое видео
сегодня 13:17 Ярмоленко сыграл Санта-Клауса в рождественском ролике "Вест Хэма": милое видео
Юрій Семенюк 10
В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины
сегодня 07:12 В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины
Юрій Семенюк 364
В детстве мечтал, что стану известным футболистом, – Александр Усик
26 ноября 19:55 В детстве мечтал, что стану известным футболистом, – Александр Усик
Юрій Семенюк 50
Топ-5 клубов Европы, которые провалили первую часть сезона
26 ноября 16:00 Топ-5 клубов Европы, которые провалили первую часть сезона
93
Футболисты "Ювентуса" посрамили Роналду во время тренировки: видео
26 ноября 15:46 Футболисты "Ювентуса" посрамили Роналду во время тренировки: видео
Юрій Семенюк 210
Новости
Больше новостей
Залиште відгук