"Динамо" без Попова и с дебютантом отправилось на матч Лиги Европы
Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко огласил заявку на поединок 5 тура Лиги Европы против "Мальме" из одноименного города.
В Швецию "Динамо" полетело чартерным рейсом. В составе делегации – 21 игрок, сообщает официальный сайт клуба.
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Вместе с командой не полетел Денис Попов, получивший мышечное повреждение. Зато в Мальме отправился защитник молодежного "Динамо" U21 Александр Сирота.
Вратари: Бойко, Кучерук, Бущан;
Защитники: Сирота, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко;
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский;
Нападающие: Родригес, Соль, Беседин.
Напомним, что матч Лиги Европы "Мальме" – "Динамо" состоится в четверг, 28 ноября. Начало встречи – в 22:00.