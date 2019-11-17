"Динамо" благодаря покеру де Пени поиздевалось над командой Первой лиги: видео

В воскресенье, 17 ноября, киевское "Динамо" на стадионе имени Лобановского провело контрольный матч против первой лиги "Оболони-Бровар".

Динамо – Оболонь-Бровар 5:0

Голы: де Пена, 20, 45, 48, 88, Соль, 90

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Героем поединка стал уругвайский легионер "бело-синих" Карлос де Пена, который оформил покер. Сначала полузащитник поразил ворота "пивоваров" со штрафного, в конце первого тайма забил гол-шедевр прямым ударом с угловой отметки, в начале второй 45-минутки отправил мяч в сетку головой, а в конце игры – ногой. Кстати, голевую передачу испанцу Солю отдал тоже де Пена.

В следующем матче чемпионата Украины динамовцы 24 ноября сыграют на "Олимпийском" против "Ильичевца", а 28 ноября проведут в Швеции поединок Лиги Европы с "Мальме".

Видео матча Динамо – Оболонь-Бровар