"Динамо" благодаря покеру де Пени поиздевалось над командой Первой лиги: видео

3 Читати новину українською
Динамо – Оболонь-Бровар: результат и видео

В воскресенье, 17 ноября, киевское "Динамо" на стадионе имени Лобановского провело контрольный матч против первой лиги "Оболони-Бровар".

Динамо – Оболонь-Бровар 5:0

Голы: де Пена, 20, 45, 48, 88, Соль, 90

Читайте также: Звездный экс-игрок "Динамо" может присоединиться к Ярмоленко в "Вест Хэме"

Героем поединка стал уругвайский легионер "бело-синих" Карлос де Пена, который оформил покер. Сначала полузащитник поразил ворота "пивоваров" со штрафного, в конце первого тайма забил гол-шедевр прямым ударом с угловой отметки, в начале второй 45-минутки отправил мяч в сетку головой, а в конце игры – ногой. Кстати, голевую передачу испанцу Солю отдал тоже де Пена.

В следующем матче чемпионата Украины динамовцы 24 ноября сыграют на "Олимпийском" против "Ильичевца", а 28 ноября проведут в Швеции поединок Лиги Европы с "Мальме".

Видео матча Динамо – Оболонь-Бровар

 

Взрывы в Балаклее: что известно о погибших и пострадавших
сегодня
1753
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сербия – Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
сегодня 14:55 Сербия – Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
Юрій Семенюк 33
Лень набрал 5 очков в матче с "Клипперс" – соперники одержали величайшую победу в истории клуба
сегодня 11:41 Лень набрал 5 очков в матче с "Клипперс" – соперники одержали величайшую победу в истории клуба
Вісент Луїс 11
Унизительное поражение России и другие результаты матчей квалификации Евро-2020 16 ноября: видео
сегодня 10:41 Унизительное поражение России и другие результаты матчей квалификации Евро-2020 16 ноября: видео
Юрій Семенюк 951
Евро-2020: Германия, Нидерланды и еще 14 сборных гарантировали себе участие в чемпионате Европы
сегодня 00:40 Евро-2020: Германия, Нидерланды и еще 14 сборных гарантировали себе участие в чемпионате Европы
Михайло Гема 1942
"Донбасс" одержал победу во втором матче полуфинальной серии Континентального кубка
16 ноября 18:55 "Донбасс" одержал победу во втором матче полуфинальной серии Континентального кубка
30
Новости
Больше новостей
Залиште відгук