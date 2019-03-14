Динамо - Челси: онлайн матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграет против лондонского "Челси" матч 1/8 финала Лиги Европы. После первого матча в Лондоне, где "Динамо" проиграло 3:0, киевлянам следует забивать как минимум трижды. И не пропускать. Матч начнется в 19:55 на НСК "Олимпийский".

На матче "Динамо" – "Челси" ожидается аншлаг. Уже через три дня после того, как билеты поступили в продажу, все они были раскуплены.

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"Динамо" в этом матче имеет ряд проблем. Команде не помогут нападающие Фран Соль, Назар Русин и Артем Беседин. Не сыграет и Беньямин Вербичи. Поэтому в нападении сыграет Денис Гармаш. А на левом фланге – Сидклей.