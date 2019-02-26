"Динамо" хочет приобрести футболиста "Ромы" до закрытия трансферного окна

22-летний хорватский центральный полузащитник "Ромы" Анте Чорич входит в сферу интересов киевского "Динамо".

Идея этого трансфера появилась во время переговоров "Ромы" с посредниками о возможном трансфере Виктора Цыганкова, утверждает Calciomercatoweb.it.

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Столичный клуб готов подписать 21-летнего хорвата до конца зимнего трансферного окна, но сам игрок не уверен, что украинский чемпионат будет хорошим вариантом для продолжения карьеры.

Анте перешел в "Рому" прошлым летом за 6 миллионов евро из загребского "Динамо", однако пока не может пробиться в основу команды – на его счету только 45 минут в официальных матчах за "волков".

Сейчас Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро. Трансферное окно в Украине закрывается 1 марта.

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