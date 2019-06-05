"Динамо" интересуется бразильским защитником

Киевское "Динамо" продолжает активную работу на трансферном рынке. Столичный клуб ищет усиление в защиту.

На авторитетном ресурсе Transfermarkt появилась информация, что киевляне якобы заинтересованы бразильским защитником Эжидио.

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Transfermarkt указывает, что это только слухи. Эжидио известен украинским болельщикам, ведь зимой 2015 года усилил "Днепр", перейдя из "Крузейро" за более чем 2 миллиона евро.

Однако в "Днепре" футболист долго не задержался и в конце сезона перешел в "Палмейрас". Сейчас 32-летний Эжидио имеет контракт до 2020 года из "Крузейро".

"Динамо" может быть заинтересован в приобретении Эжидио, поскольку клуб желает продать хорватского защитника Иосифа Пиварича, который пропускает сезон из-за травмы. Также Эжидио может стать конкурентом для Виталия Миколенко.

В 2019 году Эжидио сыграл всего в девяти матчах за "Крузейро" и отдал одну результативную передачу.

"Динамо" уже успело оформить первый трансфер. Ряды киевского клуба усилил полузащитник Абдул Кадири Мохаммед.