"Динамо" интересуется бразильским защитником
Киевское "Динамо" продолжает активную работу на трансферном рынке. Столичный клуб ищет усиление в защиту.
На авторитетном ресурсе Transfermarkt появилась информация, что киевляне якобы заинтересованы бразильским защитником Эжидио.
Читайте также: "Динамо" определилось с тренером на следующий сезон: дата назначения
Transfermarkt указывает, что это только слухи. Эжидио известен украинским болельщикам, ведь зимой 2015 года усилил "Днепр", перейдя из "Крузейро" за более чем 2 миллиона евро.
Однако в "Днепре" футболист долго не задержался и в конце сезона перешел в "Палмейрас". Сейчас 32-летний Эжидио имеет контракт до 2020 года из "Крузейро".
"Динамо" может быть заинтересован в приобретении Эжидио, поскольку клуб желает продать хорватского защитника Иосифа Пиварича, который пропускает сезон из-за травмы. Также Эжидио может стать конкурентом для Виталия Миколенко.
В 2019 году Эжидио сыграл всего в девяти матчах за "Крузейро" и отдал одну результативную передачу.
"Динамо" уже успело оформить первый трансфер. Ряды киевского клуба усилил полузащитник Абдул Кадири Мохаммед.