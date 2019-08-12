Есть ли шансы у "Динамо" пройти "Брюгге" в Лиге чемпионов: букмекеры дали свой прогноз

Во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" сыграет матч-ответ третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником будет бельгийский "Брюгге". Букмекеры оценили шансы киевлян на победу, а также на проход в следующий раунд.

Динамо – Брюгге: прогноз

"Динамо" после минимального поражения в Брюгге еще сохраняет шансы на выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Но для этого киевлянам надо не просто выиграть. При победе "Динамо" 1:0 команды ожидает дополнительное время (и серия пенальти, если больше голов не забьют). Зато после забитого гола "Брюгге" игрокам украинского клуба надо будет забивать на два больше – 3:1, 4:2 и так дальше.

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Сможет ли такое сделать "Динамо" – пока трудно сказать. В чемпионате Украины команда забивала в каждом из матчей. И даже в ворота "Шахтера". Но именно матч против "горняков" проиграла. Так еще и на своем поле. А в первом матче против "Брюгге" у киевлян был единственный момент, но Беседин не реализовал выход на ворота Миньоле.

Поэтому букмекеры отдают предпочтение "Динамо" в матче в Киеве. Но шанс на проход в следующий раунд выше у "Брюгге"

Прогноз PariMatch

Их эксперты прогнозируют победу "Динамо" с коэффициентом 2,08. На то, что "Брюгге" выиграет и во втором матче – 3,65. Ничья, которая устроит бельгийскую команду – 3,35.

Относительно прохода в раунд плей-офф квалификации – 2,70 на "Динамо" и 1,47 на "Брюгге".

Прогноз bwin

Шансы победить "Динамо" в матче против "Брюгге" в bwin оценили коэффициентом 2,05. Победа их соперников – 3,60. Ничья – 3,30.

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Прогноз Favorit

Вдвое больше шансов на проход в следующий раунд у "Брюгге" – 1,43 против 2,86 на проход "Динамо". Так оценили в Favorit.

При этом победа киевлян в игре получила коэффициент 2,02, а победа "Брюгге" – 3,65. Такой же коэффициент 3,65 имеет и ничья, которая устроит гостей.

Матч "Динамо" – "Брюгге" состоится во вторник, 13 августа. Начало матча на НСК "Олимпийский" в 20:30. Онлайн-трансляция, видео голов и результат – на сайте Спорт24.