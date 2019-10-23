Динамо – Копенгаген: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 24 октября, на стадионе НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" примет датский "Копенгаген" в рамках 3 тура Лиги Европы. Букмекеры оценили, у какой команды больше шансов одержать победу.

Динамо – Копенгаген: прогноз

Киевляне набрали достаточно хорошую форму и не проигрывают вот уже как 7 матчей подряд. В этих поединках "бело-синие" не пропустили ни одного гола. Единственный матч, который "Динамо" не смогло выиграть, был против "Лугано" в Лиге Европы.

"Копенгаген" – главный конкурент "Динамо" в борьбе за первое место в группе B. Обе команды после двух туров имеют по четыре очка. Поэтому в следующих двух очных матчах, вероятно, будет определено, кто выйдет в плей-офф Лиги Европы с первой позиции.

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Прогноз Фаворит Спорт

Явным фаворитом в поединке "Динамо" – "Копенгаген" является киевский клуб. Победу "бело-синих" в киевском поединке специалисты "Фаворит Спорт" оценивают коэффициентом 1,81.

Шансы датского клуба победить "Динамо" в Киеве эксперты оценили коэффициентом 4,80. Куда больше шансов, что поединок между клубами завершится ничьей – коэффициент 3,45.

Прогноз Pari Match

Команда Алексея Михайличенко не отмечается особой результативностью в Лиге Европы. За две игры киевляне забили только один гол. Специалисты Pari Match предлагают коэффициент 3,45 на победу "Динамо" в один мяч. Коэффициент на то, что "Динамо" не проигрывает и ТМ 2.5 – 1,97.

"Копенгаген" тоже нельзя назвать чрезвычайно результативной командой: два гола в двух матчах. Коэффициент на то, что "Копенгаген" победит киевлян и ТМ 2.5 – коэффициент 7,00. Если же датчане не проигрывают и ТМ 2.5 – коэффициент 2,65.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet предлагают угадать, какой игрок сможет отличиться забитым голом в поединке. Больше всего шансов у Франа Соля, который в этом сезоне "Динамо" еще не забивал. Его гол в ворота гостей из Скандинавии оценен коэффициентом 2,5.

В стане соперника специалисты 1xbet выделяют 26-летнего кипрского форварда Пьероса Сотириу. Его гол в ворота "Динамо" в любое время матча оценен коэффициентом 3,8.

Поединок 3 тура Лиги Европы "Динамо" – "Копенгаген" состоится в четверг, 24 октября. Начало игры в Киеве в 22:00.