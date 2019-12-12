Динамо – Лугано: анонс на решающий матч Лиги Европы

В четверг, 12 декабря, киевское "Динамо" сыграет решающий матч против "Лугано" в рамках 6 тура группового этапа Лиги Европы. Обо всем самом интересном, что стоит ожидать от этого матча – читайте в матереале Спорт24.

Динамо – Лугано. Главное

Что: матч группового этапа Лиги Европы

Где: НСК "Олимпийский" (Киев)

Когда: Четверг, 12 декабря, 19:55

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24

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Последний шанс для "Динамо"

Ситуация в турнирной таблице такова, что "бело-синим" обязательно нужно побеждать соперника с разницей в два и более мяча. В параллельном матче сойдутся "Копенгаген" и "Мальме".

"Динамо" начало групповой турнир с победы над "Мальме", а затем пошли три ничьих – одна с "Лугано" и две с "Копенгагеном". В пятом туре "бело-синие" могли гарантировать себе выход в следующий этап или, как минимум, увеличить шансы квалифицироваться дальше, но уступили в очной дуэли "Мальме" – 3:4. Таким образом, поединок с "Лугано" имеет для киевлян ключевое значение.

Что касается швейцарцев, то в их активе всего два балла, заработанные в домашних встречах с "Динамо" и "Мальме". "Лугано" не претендует на выход в следующий этап еврокубка и независимо от результата в Киеве, останется на последнем месте в группе.

Кадровая ситуация перед матчем

Кадровая ситуация накануне матча в Киеве непростая для обеих команд. У "бело-синих" из-за дисквалификации пропускают поединок центральный полузащитник Сергей Сидорчук, вингер Беньямин Вербич и центрбэк Артем Шабанов. Залечил травму Денис Попов, поэтому скорее всего именно он составит пару Тамашу Кадару. Есть шанс, что с первых минут матча выйдет Виталий Миколенко, травма которого оказалась не такой серьезной, он уже тренируется в общей группе.

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У швейцарцев большое количество футболистов находятся в лазарете, а из-за перебора желтых карточек пропустит матч в Киеве бразильский нападающий Карлиньос. Поэтому велика вероятность, что на поле "Олимпийского" выйдет полурезервный состав "Лугано".

Предыдущая игра между клубами

Игра первого круга между соперниками завершилась неожиданной безголевой ничьей, которая тогда воспринималась как большой подарок для швейцарцев.

Безоговорочным фаворитом предстоящего поединка является украинская команда. Даже несмотря на отсутствие некоторых игроков, преимущество в мастерстве и опыте на стороне киевлян. Осталось только это преимущество на бумаге воплотить в жизнь, и достичь такого желаемого результата.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бойко – Миколенко, Кадар, Попов, Кенджора, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Беседин;

"Лугано": Бауманн – Обексер, Дапрела, Кечкеш, Яо, Кустодиев, Ковило, Вечей, Аратора, Лаванши, Холендер.