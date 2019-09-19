Динамо – Мальме: анонс матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" стартует в групповом этапе Лиги Европы сезона 2019/2020. В четверг, 19-го сентября, в Киеве "бело-синие" встретятся со шведским "Мальме".

Динамо – Мальме. Главное

Что: матч группового этапа Лиги Европы

Где: стадион НСК "Олимпийский"

Когда: четверг, 19 сентября, 19:55

Трансляция: канал "Футбол 1", сервис интерактивного цифрового телевидения OLL.TV сайт Спорт24.

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Чем важен матч

Киевское "Динамо" начинает свой путь в Лиге Европы. В этой игре для "бело-синих" на карте будет стоять не только честь, но и финансовая сторона. За плохие результаты президент клуба Игорь Суркис готов оштрафовать футболистов. Следовательно, для "динамовцев" в поединке с "Мальме" нужно одерживать только победу.

Болельщики "Динамо" откровенно заждались победы любимой команды. "Динамо" не может выиграть вот уже шесть матчей. Клуб даже сменил тренера, но результаты только ухудшились. Возможно, победа над "Мальме" даст положительный импульс киевлянам. В противном случае ситуация будет крайне сложной.

Вместе с тем, Украину в еврокубках, кроме киевлян, представляют только "Шахтер" и "Александрия". Украинским клубам нужно выигрывать свои матчи, чтобы улучшить ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас чемпионат Украины на 9-й строчке, но может скатиться ниже. Это повлечет то, что Украина не будет иметь гарантированно представителя на групповом этапе Лиги чемпионов.

Что известно о Мальме

Чемпионат Швеции в полном разгаре и на данный момент было сыграно 23 тура. "Мальме" потерпел только два поражения и держится на третьей строчке. Отставание от лидера всего три очка, поэтому чемпионская гонка продолжается.

"Мальме" чрезвычайно скромный клуб по европейским меркам. Общая стоимость команды составляет всего лишь 19,70 миллиона евро. И несмотря на это в истории команды есть легендарные питомцы. Речь идет о Златане Ибрагимовиче, которому в городе поставят памятник.

Наиболее опасным футболистом шведов является Маркус Росенберг. В этом сезоне он уже забил 8 голов. Также защитникам "Динамо"следует "взять на карандаш" Андерса Кристиансена, в активе которого 7 результативных ударов. Хорошим пасом обладают Серен Риекс и Арнор Траустасон.

Кадровая ситуация

"Динамо" понесло серьезную кадровую потерю. В матче с "Мальме" партнерам не поможет основной защитник Никита Бурда. Он пропустит игру из-за дисквалификации. Скорее всего, его место в стартовом составе займет Артем Шабанов. Из-за травмы игру пропустит Миккель Дуелунд.

У "Мальме" нет дисквалифицированных игроков. Под вопросом участие только Франца Брорссона и Ромена Холла. Оба получили повреждения.

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Прогноз

На бумаге "Динамо" является очевидным фаворитом поединка. Но нынешняя игра "бело-синих" не внушает хороших надежд. "Динамо" сложно создает опасность у ворот соперников и безграмотно играет в обороне. Успели ли в клубе решить эту проблему? Ответ даст игра.

Скромные клубы, как "Мальме", умеют пользоваться недостатками соперников. Поэтому "Динамо" будет сложно получить положительный результат.