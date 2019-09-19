Динамо – Мальме: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Киевское "Динамо" стартует в Лиге Европы домашним матчем против шведского "Мальме". Матч в четверг, 19 сентября, можно будет посмотреть на стадионе, по телевизору и онлайн.

Читайте также: Динамо – Мальме: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Единственным официальным транслятором матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине является "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них и покажут матч "Динамо" – "Мальме". Начало трансляции в 19:50, сам матч начнется в 19:55.

Смотреть онлайн матч "Динамо" – "Мальме" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Спорт24. Она начнется за час до матча.

Читайте также: Мы заслужили такое отношение, – тренер "Динамо" о пустых трибунах на матче Лиги Европы

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Напомним, матч "Динамо" – "Мальме" состоится в четверг, 19 сентября. Начало встречи в 19:55. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

К слову: Квартет Asturia исполнит гимн Лиги Европы перед матчем "Динамо" – "Мальме"