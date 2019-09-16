Динамо может пригласить иностранного тренера, который ранее возглавлял "Карпаты"

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Олег Кононов
Олег Кононов / ФК "Спартак"

Бывший главный тренер "Карпат" Олег Кононов, ныне возглавляющий московский "Спартак", может стать наставником киевского "Динамо".

Вариант с приглашением белорусского наставника может заинтересовать киевлян в будущем, сообщает Sport-express.ru.

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В нынешнем сезоне московский клуб под руководством белоруса не показывает хороших результатов. Спартак вылетел из Лиги Европы, в чемпионате России клуб идет на 6-м месте, проиграв два последних матча.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре прошлого года, сменив на этом посту экс-тренера "Динамо" Рауля Рианчо.

Кононов с 2008-го по 2011 год возглавлял львовские "Карпаты", с которыми доходил до группового этапа Лиги Европы. Также он работал в "Севастополе" и "Металлурге" Запорожье.

Динамо в августе уже сменило главного тренера – команду возглавил Алексей Михайличенко. Однако под руководством нового наставника "бело-синие" не показывают нужного результата, не сумев выиграть в трех последних матчах.

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Следующий матч "Динамо" проведет в четверг, 19 сентября, дома против "Мальме" в первом туре Лиги Европы. Начало поединка в 19:55.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
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