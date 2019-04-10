"Динамо" может усилить опытный легионер

"Динамо" может подписать контракт с уругвайским футболистом Карлосом Де Пена. Футболист вроде бы находится на просмотре в киевском клубе уже больше недели.

В "Динамо" 27-летнего уругвайца порекомендовал бывший тренер "бело-синих" Леонид Буряк, информирует Sport Arena.

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Карлос Де Пена находится без клуба с начала года. Последней командой футболиста был уругвайский "Насьональ", в котором он начал свою профессиональную карьеру.

Ранее полузащитник также выступал в составе английского "Мидлсбро" и испанского "Реал Овьедо".

За всю свою карьеру футболист сыграл 123 матча, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач. По данным Transfermarkt, его трансферная цена составляет 1,5 миллионов евро.

В январе 2019 года бразильский "Ботафого" объявил о переговорах с уругвайцем, однако контракт с ним не был заключен.

Уругваец в основном выступает на позиции левого атакующего полузащитника, но также может быть центральным форвардом и левым полузащитником.

Недавно "Динамо" покинул бразилец Витор Буэно. Вероятно в лице Карлоса Де Пена киевский клуб видит замену Буэно.

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