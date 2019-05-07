"Динамо" официально подписало нигерийского защитника: фото

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Джозеф Окоро
Джозеф Окоро / Twitter

Киевское "Динамо" подписало контракт с нигерийским защитником Джозефом Окоро, который ранее находился на просмотре в команде.

Об этом сообщил агент Дмитрий Селюк в Twitter. Подробности соглашения не сообщают. В новой команде Окоро будет играть под 44-м номером.

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18-летний Джозеф Окоро подписал контракт с "Динамо" Киев. С чем его и поздравляю. Уверен, что за него мне стыдно не будет,
– написал Селюк.

Нигериец может сыграть как на позиции центрбека, так и опорного полузащитника. Можно отметить высокий рост игрока (около 190 см), однако худощавое телосложение.

Ранее была информация, что агентом Джозефа является не Дмитрий Селюк, а активно сотрудничает с украинцем Яя Туре, который начал работу на этой должности.

К слову, в составе "Динамо" уже выступали нигерийские игроки: Браун Идейе, Лукман Аруна, Айила Юссуф и Тайе Тайво. Эммануэль Окодува и Харрисон Омоко находились в структуре киевлян, но не провели ни одного матча за первую команду.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
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