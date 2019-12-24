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"Динамо" официально подтвердило переход двух футболистов

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Никита Кравченко / fcdynamo.kiev.ua

Никита Кравченко и Роман Вантух, которые принадлежат "Динамо", вторую часть сезона проведут в новых клубах. Киевская команда подтвердила, что Кравченко и Вантух отправляются в аренду.

22-летний Кравченко до конца сезона 2019/2020 будет выступать за донецкий "Олимпик" на правах аренды, сообщает сайт "Динамо".

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Как известно, Кравченко перешел в "Динамо" летом 2015 года из "Мариуполя". Дебютировал за первую команду "бело-синих" 26 апреля 2017 года в кубковой игре с "Николаевом".

В составе "Динамо" в Премьер-лиге провел только 3 матча.

Как сообщал Спорт24, Роман Вантух до конца сезона 2019/2020 будет выступать за "Александрию" на правах аренды.

Практически весь 2019 год Вантух провел за "Олимпик", за который он тоже выступал на правах аренды.

Это важно: "Динамо" сделало официальное заявление по трансферу Миколенко и дебютанте сборной Украины

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Александрия ФК Олимпик Динамо Трансферы
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