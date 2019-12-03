"Динамо" официально усилилось бельгийским форвардом

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Ибрагим Каргбо-младший / fcdynamo.kiev.ua

Бельгийский футболист Ибрагим Каргбо-младший перешел в "Динамо". О переходе нападающего объявил киевский клуб. Детали контракта не сообщаются.

19-летний игрок родился в Сьерра-Леоне, но также имеет паспорт Бельгии. Основная позиция – центральный нападающий, также способен сыграть левого и правого вингера.

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Форвард ранее забил гол за "Динамо" U-21 в контрольном матче.

С 18 ноября находится в статусе свободного агента. Ранее играл в молодежных командах "Рединга" и "Кристал Пэлас", а также за бельгийские "Руселаре" (1 ассист в 14 матчах) и "Льерс" (2 гола в 9 матчах).

Кроме того, забил 1 гол в 7 матчах за сборную Бельгии U-19 и еще 1 в 5 встречах за сборную Бельгии U-18.

Новичок киевлян является сыном экс-форварда сборной Сьерра-Леоне Ибрагима Каргбо, который поиграл за множество европейских клубов.

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Автор: Семен Кабакаев
Теги: Спорт Новости Спорта Трансферы Динамо Футбол
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