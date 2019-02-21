Динамо – Олимпиакос: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Динамо – Олимпиакос: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
Динамо – Олимпиакос где смотреть

21 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с греческим "Олимпиакосом". Встреча состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский". В Украине этот матч можно посмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Показ матчей Лиги Европы в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором и будет транслироваться матч "Динамо" – "Олимпиакос". Начало трансляции – в 21:50. Кроме того, в 21:15 на телеканале "Футбол 2" стартует программа "Путь в Баку", в которой приглашенные гости дадут прогноз на матч.

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Смотреть онлайн матч "Динамо" – "Олимпиакос" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Олимпиакос" проведет Спорт24. Она начнется незадолго до начала матча.

Матч Лиги Европы "Динамо" – "Олимпиакос" состоится в четверг, 21 февраля. Начало встречи – в 22:00. Победитель этой пары выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Лига Европы
Источник: 24 Канал
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