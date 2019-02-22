Соль вывел "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы

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Динамо – Олимпиакос: обзор матча Лиги Европы 2018/2019
Динамо – Олимпиакос результат и обзор / bd.nl

Киевское "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европа дома принимало греческий "Олимпиакос". Киевляне сумели одержать минимальную победу и пройти в следующий раунд.

Динамо – Олимпиакос 1:0
Голы: Соль, 32

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Первая половина матча прошла в бескомпромиссной борьбе. На двоих команды 15 раз нарушили правила за 45 минут. Из-за физической борьбы болельщики практически не увидели голевых моментов.

На 32 минуте после затяжной атаки киевлян Виталий Миколенко прострелил на Франа Соля. Испанец в одно касание переправил мяч в сетку ворот греков и вывел "Динамо" вперед в противостоянии.

После гола команды не отступили от своих планов на игру. Греки безуспешно продолжили искать счастья в атаке, а киевляне выжидали, чтобы провести контратаку. В компенсированное время Соль имел шанс оформить дубль. Испанец в штрафной "Олимпиакоса" мастерски укротил мяч, но не сумел обыграть голкипера гостей Жозе Са. Поэтому первая половина игры завершилась со счетом 1:0.

После перерыва греки заметно активизировались. В частности, на 51 минуте вышедший на замену Масурас пробивал головой после точного навеса. Хавбек чудом не смог попасть в незащищенный угол ворот "Динамо". Киевляне же ответили ударом Миколенко после отличной передачи Шапаренко. Однако защитник киевлян не попал с отличной позиции.

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На 60 минуте капитан греков Фортунис продавил защитников хозяев и мощно пробил по воротам "Динамо". Мяч после рикошета забрал в руки Денис Бойко. Впоследствии все тот же Масурас получил мяч за пределами штрафной и нанес удар в девятку. Но и тут Бойко сделал фантастический сейв.

На 74 минуте Бойко совершил невероятный сейв после неприятного удара Хассана. Нападающий греков с нескольких метров пробил по воротам "Динамо", однако Бойко чудом сложился и парировал удар. После этого "Динамо" устремилось в контратаку, однако Вербич перетянул мяч и упустил возможность увеличить преимущество киевлян.

В конце встречи Бойко совершил еще один фантастический сейв. "Олимпиакос" обманул защиту киевлян, в результате чего Хассан вышел один на один с голкипером украинцев. Однако Денис в этот вечер похоже поймал кураж и в очередной раз спас партнеров. В компенсированное время из-за пределов штрафной бил Нахто, но Бойко легко укротил мяч.

Такич образом 1:0 в пользу "Динамо". Своего соперника по 1/8 финала "бело-синие" узнают уже в пятницу.

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы Динамо
Источник: 24 Канал
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