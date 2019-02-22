"Динамо" хватило гола, чтобы победить "Олимпиакос": видео
Испанский нападающий Фран Соль помог "Динамо" победить греческий "Олимпиакос" в 1/16 финала Лиги Европы.
Динамо – Олимпиакос 1:0
Голы: Соль, 32
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Виталий Миколенко прострелил с фланга, и Соль в одно касание переправил мяч в сетку ворот греков – 1:0.
Динамо – Олимпиакос – видеообзор матча
Гол испанского форварда стал единственным в этом матче и позволил "Динамо" выйти в следующий раунд.
Источник: 24 Канал
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