"Динамо" хватило гола, чтобы победить "Олимпиакос": видео

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Динамо – Олимпиакос: видео голов, обзор матча Лиги Европы 2018/2019
Динамо – Олимпиакос видео голов

Испанский нападающий Фран Соль помог "Динамо" победить греческий "Олимпиакос" в 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо – Олимпиакос 1:0
Голы: Соль, 32

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Виталий Миколенко прострелил с фланга, и Соль в одно касание переправил мяч в сетку ворот греков – 1:0.

Динамо – Олимпиакос – видеообзор матча

Гол испанского форварда стал единственным в этом матче и позволил "Динамо" выйти в следующий раунд.

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы Динамо
Источник: 24 Канал
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