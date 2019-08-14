"Динамо" определилось с тремя претендентами на пост главного тренера

214 Читати новину українською
Юрий Калитвинцев
Юрий Калитвинцев / Фото из открытых источников

Руководство киевского "Динамо" продолжает поиски наставника первой команды, который придет на смену уволенному Александру Хацкевичу. На тренерский мостик киевлян претендуют двое украинцев и иностранец.

Сейчас число претендентов на пост главного тренера уменьшилось до трех персон. Ранее в СМИ назывались больше десяти фамилий.

Голосуйте: Кто должен возглавить "Динамо" после отставки Александра Хацкевича? Опрос

Боссы столичного клуба выбирают между Юрием Вернидубом, Юрием Калитвинцевым и Висенте Гомесом. Такую информацию сообщил сайту 24 канала источник в киевском "Динамо".

Фамилия нового наставника станет известна уже к концу этой недели.

Последним местом работы Юрия Вернидуба была луганская "Заря", которую специалист покинул по окончании сезона. 53-летний специалист работал с луганчанами с 2010 года. Впрочем, сам Вернидуб опровергает информацию о том, что возглавит "Динамо".

Юрий Калитвинцев – бывший футболист "Динамо". За "бело-синих" он выступал с 1994 по 1998 год. Последним местом работы 51-летнего специалиста было московское "Динамо".

Испанец Висенте Гомес был ассистентом в тренерском штабе Александра Хацкевича. По информации СМИ, он остался в структуре клуба несмотря на то, что был уволен весь тренерский штаб.

"Динамо" решило уволить Александра Хацкевича после неудачно старта в новом сезоне. Киевляне проиграли "Шахтеру" в чемпионате Украины, а затем вылетели из Лиги чемпионов. Динамовцы не смогли одолеть бельгийский "Брюгге".

Под руководством Хацкевича "Динамо" выиграло два трофея. Но так ни разу и не сыграло в групповом этапе Лиги чемпионов.

Последние новости о том, кто возглавит "Динамо" – читайте здесь.

blog_ava
Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
сегодня
386153
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Александр Хацкевич
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига Европы: результаты всех матчей
сегодня 21:04 Лига Европы: результаты всех матчей
70
Трансферы команд УПЛ: онлайн
13 августа 14:35 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4196
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
13 августа 12:55 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4597
"Динамо" ищет нового главного тренера: онлайн
сегодня 20:09 "Динамо" ищет нового главного тренера: онлайн
199
Чего добилось "Динамо" под руководством Хацкевича
сегодня 16:36 Чего добилось "Динамо" под руководством Хацкевича
Ігор Саджениця 150
Новости
Больше новостей
Залиште відгук