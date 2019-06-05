"Динамо" определилось с тренером на следующий сезон: дата назначения

Киевское "Динамо" намерено предложить новый контракт действующему тренеру клуба Александру Хацкевичу.

В среду, 5 июня, "Динамо" официально объявит о продлении контракта с 45-летним Хацкевичем, сообщает "Динамомания".

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При этом соглашение с белорусским тренером будет продлено с одним важным условием – тренер должен будет подать в отставку, если "Динамо" не сможет пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В квалификации ЛЧ киевлянам, напомним, предстоит пройти два раунда.

Стоит отметить, что "Динамо" вело переговоры с Адамом Навалкой, но специалист запросил слишком большую зарплату и потребовал около 5-6 трансферов.

К слову, контракт Александра Хацкевича с "Динамо" был рассчитан до 31 мая, так что формально в киевской команды сейчас нет главного тренера.

Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

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