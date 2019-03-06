"Динамо" ожидает встреча с главным претендентом на победу в Лиге Европы: шансы киевлян

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"Динамо" ожидает встреча с главным претендентом на победу в Лиге Европы: шансы киевлян

Жребий 1/8 финала Лиги Европы приготовил для "Динамо" одного из самых сильных соперников. За путевку в четвертьфинал турнира киевлянам придется побороться с "Челси".

Лондонцы на данный момент, по оценкам Parimatch – главные претенденты на победу в турнире. Динамовцы же в этом списке идут третьими с конца. Правда, в "Челси" не лучшим образом обстоят дела в чемпионате Англии – команде будет непросто занять хотя бы четвертое место, дающее право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов в новом сезоне. Поэтому "аристократы" могут отодвинуть еврокубки на второй план. С другой стороны, победа в Лиге Европы гарантирует участие в Лиге чемпионов.

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Напомним, в сезоне 2015/16 команды уже встречались в групповом раунде Лиги чемпионов. Тогда в Киеве команды разошлись миром, а в Лондоне "Динамо" уступило 1:2. Один из голов на свой счет записал экс-игрок "Шахтера" Виллиан. Бразилец, кстати, провел 22 встречи против "Динамо" – больше, чем любой другой командой в его карьере.

Кроме Виллиана, в составе "Челси" хватает футболистов, достойных внимания. Оливье Жиру, например, забивает в Лиге Европы уже пять матчей подряд (шесть голов). У "Динамо" же с нападением снова не без проблем. Новичок команды Фран Соль накануне получил травму, и пока не ясно, когда он сможет вернуться на поле, но точно не поможет команде в этом противостоянии.

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Пока расписания киевлян в этой дуэли незавидные. На победу команды в первом матче аналитики Parimatch дают 10% (18% – на ничью). Впрочем, когда до финала остается все меньше времени, сложно давать однозначные прогнозы. На этой стадии болельщики вправе ожидать любого результата. В случае с "Динамо" многое будет зависеть от первого матча: положительный результат в Лондоне даст возможность в ответном матче диктовать свои условия на поле.

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Теги: Челси Лига Европы Динамо Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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