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"Динамо" подало иск в ФИФА: бразильский клуб не оплатил трансфер футболиста

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Че Че / fcdynamo.kiev.ua

"Динамо" подало иск против бразильского клуба "Сан-Паулу". Причиной стала просрочка платежа по трансферу футболиста Че Че.

ФИФА подтвердила, что "Динамо" подало иск против "Сан-Паулу", информирует Sport Arena.

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Мы можем подтвердить, что соответствующая претензия была подана "Динамо" в адрес ФИФА и в это время обрабатывается соответствующим департаментом. Решение по этому вопросу еще не принято,
– говорится в заявлении ФИФА.

"Сан-Паулу" купил Че Че в апреле 2019 года за 5 миллионов евро. Клубы договорились, что платеж будет осуществляться частями.

Бразильский клуб якобы просрочил платеж. "Динамо" подало протест неделю назад.

Статистика Че Че в "Динамо": 16 матчей, 1 результативная передача.

По информации СМИ, "Динамо" с ноября пытается связаться с бразильским клубом, но безуспешно.

Таким образом, киевляне обратились в ФИФА, которая изучит документы по трансферу и вынесет решение.

Что грозит "Сан-Паулу"?
Если бразильцев признают виновными, то клуб обяжут выплатить штраф и проценты. Также на клуб могут наложить запрет осуществлять трансферы.

"Сан-Паулу" завершил год с дефицитом бюджета 38,6 миллиона евро. Сейчас клуб размышляет над продажей футболистов, чтобы снизить зарплатную ведомость.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Динамо ФИФА Новости Спорта Футбол
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