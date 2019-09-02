"Динамо" покинул защитник, а клуб заявил на сезон вице-чемпиона Южной Америки

Последний день трансферного окна заставляет команд в ускоренном темпе как искать усиления, так и избавляться от лишнего балласта. Не исключение стало и "Динамо".

"Динамо" на официальном сайте объявил, что клуб и сербский защитник Александар Пантич достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдной договоренности сторон. 27-летний защитник получил статус свободного агента.

В киевский клуб центральный защитник перешел зимой 2017 года свободным агентом после расторжения соглашения с испанским "Вильярреалом". За "Динамо" он сыграл 20 матчей, большую часть из которых в первой половине 2017-м. В 2018-м он потерял место в основе, поэтому зимой 2019 года отправился в аренду в испанский "Кадис". Но и там ему не удалось сыграть из-за травмы, которая оставила его вне игры до конца сезона.

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А "Динамо" внесло в заявку Карлоса Самбрано. Защитник прошлый сезон провел в аренде в швейцарском "Базеле". А летом 2019 года со сборной Перу дошел до финала Копа Америка, где уступил сборной Бразилии. Предыдущий тренер Александр Хацкевич заявлял, что не рассчитывает на игрока. Однако в аренду он так и не ушел, поэтому киевляне заявили его на этот сезон.