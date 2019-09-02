"Динамо" покинул защитник, а клуб заявил на сезон вице-чемпиона Южной Америки

64 Читати новину українською
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано

Последний день трансферного окна заставляет команд в ускоренном темпе как искать усиления, так и избавляться от лишнего балласта. Не исключение стало и "Динамо".

"Динамо" на официальном сайте объявил, что клуб и сербский защитник Александар Пантич достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдной договоренности сторон. 27-летний защитник получил статус свободного агента.

В киевский клуб центральный защитник перешел зимой 2017 года свободным агентом после расторжения соглашения с испанским "Вильярреалом". За "Динамо" он сыграл 20 матчей, большую часть из которых в первой половине 2017-м. В 2018-м он потерял место в основе, поэтому зимой 2019 года отправился в аренду в испанский "Кадис". Но и там ему не удалось сыграть из-за травмы, которая оставила его вне игры до конца сезона.

Читайте также: Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"

А "Динамо" внесло в заявку Карлоса Самбрано. Защитник прошлый сезон провел в аренде в швейцарском "Базеле". А летом 2019 года со сборной Перу дошел до финала Копа Америка, где уступил сборной Бразилии. Предыдущий тренер Александр Хацкевич заявлял, что не рассчитывает на игрока. Однако в аренду он так и не ушел, поэтому киевляне заявили его на этот сезон.

blog_ava
Гороскоп на 3 сентября для всех знаков зодиака
сегодня
10143
Теги: Спорт Футбол Трансферы Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Скандальный матч "Зари" и "Динамо", чемпионское шествие "Шахтера": главные итоги 6 тура УПЛ
2 сентября 12:58 Скандальный матч "Зари" и "Динамо", чемпионское шествие "Шахтера": главные итоги 6 тура УПЛ
Ігор Саджениця 441
Коноплянка прокомментировал свой переход в донецкий "Шахтер"
2 сентября 22:55 Коноплянка прокомментировал свой переход в донецкий "Шахтер"
195
ФИФА назвала претендентов на лучшего игрока, вратаря, тренера, болельщика и гол года
2 сентября 16:21 ФИФА назвала претендентов на лучшего игрока, вратаря, тренера, болельщика и гол года
88
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
2 сентября 15:02 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5497
Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open и установила уникальное достижение
2 сентября 09:25 Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open и установила уникальное достижение
198
Новости
Больше новостей
Залиште відгук