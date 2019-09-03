"Динамо" получило соперника в Юношеской лиге УЕФА

Во вторник, 3-го сентября, состоялась жеребьевка "Пути чемпионов стран в Юношеской лиге УЕФА. Соперником "Динамо" U-19 стала "Шкендия", чемпион Северной Македонии среди юношеских команд.

Стадия "Пути национальных чемпионов" состоит из двух предварительных плей-офф раундов, в которых принимают участие 32 команды. Матчи первого раунда состоятся 2 и 23 октября.

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Первый матч "Динамо" проведет дома. Если "Динамо" выйдет победителем, то примет участие во втором предварительном раунде, матчи пройдут 6 и 27 ноября. Здесь киевляне могут встретиться с победителем пары "Богемиан" – ПАОК. Первый матч динамовцы также могут провести дома.

Затем 8 победителей предварительных раундов встречаются в стыковых матчах с командами, занявшими вторые места в группах "Пути Лиги чемпионов". Стыковые матчи пройдут в феврале. После этого начинается плей-офф турнира.

В прошлом сезоне "Динамо" U-19 вылетела в 1/8 от "Хоффенхайма" в серии пенальти.

"Шахтер" U-19 выступает в "Пути Лиги чемпионов", где группы определяются согласно жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют против "Манчестер Сити", "Аталанты" и "Динамо" Загреб.