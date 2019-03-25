"Динамо" полуосновным составом не смогло победить клуб Второй лиги
Киевское "Динамо" во время перерыва на матчи национальных сборных провело контрольный поединок.
Столичная команда решила провести спарринг против житомирского "Полесья", которое выступает во Второй лиге Украины.
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В "Динамо" на матч вышли несколько основных игроков, резервисты, а также один футболист, который находится на просмотре: Бущан, Дмитрук, Петрусенко, игрок на просмотре (U-19), Сидклей, Че Че, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Буэно , Шпирка.
Команды разошлись результативной ничьей 1: 1. В первом тайме за киевлян гол забил футболист, находящийся на просмотре. После перерыва сравнял счет Логинов.
Следующий матч "Динамо" проведет 3 апреля в рамках чемпионата Украины по футболу против "Зари". Сейчас киевляне на втором месте в турнирной таблице УПЛ. "Полесье" же удерживает второе место в группе A Второй лиги.