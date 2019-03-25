"Динамо" полуосновным составом не смогло победить клуб Второй лиги

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Денис Гармаш
Денис Гармаш / dynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" во время перерыва на матчи национальных сборных провело контрольный поединок.

Столичная команда решила провести спарринг против житомирского "Полесья", которое выступает во Второй лиге Украины.

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В "Динамо" на матч вышли несколько основных игроков, резервисты, а также один футболист, который находится на просмотре: Бущан, Дмитрук, Петрусенко, игрок на просмотре (U-19), Сидклей, Че Че, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Буэно , Шпирка.

Команды разошлись результативной ничьей 1: 1. В первом тайме за киевлян гол забил футболист, находящийся на просмотре. После перерыва сравнял счет Логинов.

Следующий матч "Динамо" проведет 3 апреля в рамках чемпионата Украины по футболу против "Зари". Сейчас киевляне на втором месте в турнирной таблице УПЛ. "Полесье" же удерживает второе место в группе A Второй лиги.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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