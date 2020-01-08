24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Динамо" попало в топ-5 лучших команд Лиги Европы за последнее десятилетие

24 Читати новину українською
Киевское "Динамо" / Фото из открытых источников

Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал суммарное количество очков команд, заработанных в Лиге Европы за последние 10 лет.

Лучшей командой Лиги Европы по набранным очкам за последние 10 лет является испанская "Севилья". Она 5 раз выигрывала турнир. У команды 136 очков за 67 матчей.

К слову: Позорное поражение "Шахтера" и вылет "Динамо" могут оставить Украину без Лиги чемпионов 2021

Нашлось в топ-20 место и в двум командам из Украины. Киевское "Динамо" расположилось на 5-й строчке, а "Днепр" на 16-м месте.


Топ-20 команд Лиги Европы за десятилетие

Спорт 24 писал, что в сезоне 2019/20 донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, но продолжит выступать в Лиге Европы. "Динамо" и "Александрия" вылетели из Лиги Европы и закончили свои выступления в еврокубках. Но все три команды обогатили свои счета. Больше всего заработал донецкий "Шахтер".

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров
сегодня
13396
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Лига Европы Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:40 Украинец Михайлюк установил два личных рекорда в матче НБА: видео
Юрій Семенюк 8
4 января 12:38 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 817
сегодня 11:58 Машина российского гонщика с украинским штурманом сгорела во время гонки "Дакар": видео
Юрій Семенюк 258
7 января 14:06 Эффектный момент с участием Леня попал в топ-10 лучших в НБА: видео
Юрій Семенюк 81
7 января 11:13 "Интер" благодаря унизительному голу разгромил "Наполи" и вернул себе первое место: видео
Юрій Семенюк 193
Новости
Больше новостей
Залиште відгук