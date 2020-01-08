"Динамо" попало в топ-5 лучших команд Лиги Европы за последнее десятилетие

Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал суммарное количество очков команд, заработанных в Лиге Европы за последние 10 лет.

Лучшей командой Лиги Европы по набранным очкам за последние 10 лет является испанская "Севилья". Она 5 раз выигрывала турнир. У команды 136 очков за 67 матчей.

К слову: Позорное поражение "Шахтера" и вылет "Динамо" могут оставить Украину без Лиги чемпионов 2021

Нашлось в топ-20 место и в двум командам из Украины. Киевское "Динамо" расположилось на 5-й строчке, а "Днепр" на 16-м месте.



Топ-20 команд Лиги Европы за десятилетие

Спорт 24 писал, что в сезоне 2019/20 донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, но продолжит выступать в Лиге Европы. "Динамо" и "Александрия" вылетели из Лиги Европы и закончили свои выступления в еврокубках. Но все три команды обогатили свои счета. Больше всего заработал донецкий "Шахтер".