"Динамо" поступило со мной не по-человечески, – игрок сборной Украины

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Евгений Макаренко
Евгений Макаренко / ФК "Андерлехт"

Защитник "Андерлехта" и сборной Украины Евгений Макаренко рассказал об уходе из "Динамо".

Макаренко рассказал, почему покинул киевское "Динамо" в шоу "Великий Футбол".

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Я ушел из "Динамо", потому что считал, что они повели себя нечестно в отношении меня. Повели себя не по-человечески. Я эту тему уже давным-давно перевернул и не хочу к ней возвращаться в тысячный раз. Как не даю интервью, меня все время спрашивают о "Динамо",
– сказал Макаренко.

Евгений Макаренко перешел в "Андерлехт" из "Кортрейка" летом 2018 года. В нынешнем сезоне украинец провел 20 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Макаренко последние несколько месяцев восстанавливался после травмы ахилла, которую он получил еще 2 декабря 2018 года. 28 апреля украинец впервые в 2019 году попал в заявку "Андерлехта" на матч против "Брюгге", но на поле Евгений так и не вышел.

В данный момент команда Макаренко идет на 5-м месте в чемпионате Бельгии. В следующем туре в Брюсселе "Андерлехт" примет "Стандард". Матч состоится 5 мая, начало игры – в 15:30 по киевскому времени.

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Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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