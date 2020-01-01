24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Динамо" представило нового главного тренера команды

205 Читати новину українською
Сергей Ковальчук возглавил "Динамо" Брест / dynamo-brest.by

Чемпион Беларуси "Динамо-Брест" проинформировал о подписании контракта с наставником Сергеем Ковальчуком.

Контракт с наставником рассчитан на три года, сообщает официальный сайт клуба.

Смотрите также: Артем Милевский в образе Деда Мороза раздавал подарки в Киеве: видео

46-летний Ковальчук сменил на посту главного тренера команды чеха Марцелла Личку, который покинул команду после завоевания золотых медалей чемпионата Беларуси в сезоне 2019 года.

Ковальчук последние три сезона занимал пост спортивного директора "Динамо-Брест". Он работал главным тренером команды с 2011-го по 2012-й и с 2013-го по 2016 годы.

За "Динамо-Брест" выступают три украинца: защитник Евгений Хачериди, полузащитник Александр Нойок и нападающий Артем Милевский. Форвард был признан лучшим игроком команды в прошлом сезоне. По завершении сезона "Динамо-Брест" покинул украинский нападающий Алексей Хобленко. Форвард продолжит карьеру в СК "Днепр-1".

В январе "Динамо-Брест" проведет два товарищеских матча против представителей УПЛ. 24 января команда Ковальчука встретится с "Мариуполем", 27 января состоится матч против киевского "Динамо".

Романтическое Рождество: 10 новогодних мелодрам, которые стоит посмотреть
сегодня
2281
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:38 Александр Усик сыграл любовника в "Вечернем квартале" – видео
Юрій Семенюк 101
30 декабря 2019 11:41 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 448
31 декабря 2019 17:09 Лидер "Шахтера" кардинально изменил внешность в отпуске: фото
Юрій Семенюк 111
31 декабря 2019 16:41 Мощный гол Степаненко в ворота "Динамо" стал лучшим в 2019 году: видео
Юрій Семенюк 105
30 декабря 2019 20:47 Российского хоккеиста дисквалифицировали на чемпионате мира за недостойное поведение: видео
Юрій Семенюк 649
Новости
Больше новостей
Залиште відгук