"Динамо" представило нового главного тренера команды

Чемпион Беларуси "Динамо-Брест" проинформировал о подписании контракта с наставником Сергеем Ковальчуком.

Контракт с наставником рассчитан на три года, сообщает официальный сайт клуба.

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46-летний Ковальчук сменил на посту главного тренера команды чеха Марцелла Личку, который покинул команду после завоевания золотых медалей чемпионата Беларуси в сезоне 2019 года.

Ковальчук последние три сезона занимал пост спортивного директора "Динамо-Брест". Он работал главным тренером команды с 2011-го по 2012-й и с 2013-го по 2016 годы.

За "Динамо-Брест" выступают три украинца: защитник Евгений Хачериди, полузащитник Александр Нойок и нападающий Артем Милевский. Форвард был признан лучшим игроком команды в прошлом сезоне. По завершении сезона "Динамо-Брест" покинул украинский нападающий Алексей Хобленко. Форвард продолжит карьеру в СК "Днепр-1".

В январе "Динамо-Брест" проведет два товарищеских матча против представителей УПЛ. 24 января команда Ковальчука встретится с "Мариуполем", 27 января состоится матч против киевского "Динамо".