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"Динамо" продаст скандального нападающего в японский клуб

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Жерсон Родригес покинет "Динамо" / Footboom

24-летний форвард киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес в ближайшие дни перейдет в один из японских клубов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Спорт24 писал, что руководству и тренерскому штабу клуба надоело безразличное отношение Родригеса к своим профессиональным обязанностям.

Так, после матча "Динамо" – "Заря", который состоялся 8 декабря, Родригес пропустил обязательную тренировку команды, сославшись на болезнь, о чем сообщил клубному врачу. Однако в своем Instagram футболист публиковал "сториз" из одного из ночных клубов столицы, где он весело проводил время.

Напомним, что Жерсон Родригес перешел в "Динамо" в августе этого года, а сумма трансфера по неофициальным данным составила 2 миллиона евро. За "бело-синих" форвард сборной Люксембурга сыграл во всех турнирах 12 матчей, в которых забил два гола.

Сейчас ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 1,8 миллиона евро. Контракт Родригеша с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Также в активе Жерсона 16 матчей в составе сборной Люксембурга, где он забил один мяч.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Трансферы Динамо
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