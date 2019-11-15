"Динамо" пропустило 12 шайб от "Кременчуга": видео

14 ноября состоялся заключительный матч 15-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которого встречались харьковское "Динамо" и "Кременчуг".

Динамо – Кременчуг 1:12 (0:6, 0:2, 1:4)

Громить хозяев площадки "Кременчуг" начал с первых минут встречи – уже через 90 секунд после стартового вбрасывания Николай Киселев отправил первую шайбу в ворота Владислава Вязовова. "Горожане" четко придерживались цели не выпускать противника из его зоны, забивая как можно больше голов. И это дало свои плоды – к концу периода "динамовцы" горели 6:0, а кременчужане окончательно сняли вопрос о победителе матча.

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Во второй двадцатиминутке харьковчане немного выровняли свою игру и создали несколько опасных моментов у ворот Вячеслава Новицкого, но его владения и во втором периоде остались сухими. А вот подопечные Александра Савицкого своими моментами воспользоваться сумели – за спиной Михаила Шевчука, который заменил Владислава Вязовова, оказалось еще две шайбы от Дмитрия Орлова и Дмитрия Созонова.

Только на экваторе заключительного отрезка встречи "динамовцам" удалось размочить счет и прошить Вячеслава Новицкого – шайбой престижа для "Динамо" отметился Евгений Абаджян. Однако ответ от кременчужан последовал незамедлительно – до конца матча команда из Кременчуга еще четыре раза отличилась в воротах противника, установив окончательный счет 1:12 на табло.

Таким образом по ходу матча кременчужане первыми среди всех клубов УХЛ-Пари-Матч отличились сотой заброшенной шайбой – автором юбилейного гола стал Дмитрий Созонов. Стоит отметить, что хет-триком отметился защитник Владислав Грицких, а также дубль себе в актив Николай Киселев и Дмитрий Созонов.