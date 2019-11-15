"Динамо" пропустило 12 шайб от "Кременчуга": видео

8 Читати новину українською
"Динамо" пропустило 12 шайб от "Кременчуга": видео

14 ноября состоялся заключительный матч 15-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которого встречались харьковское "Динамо" и "Кременчуг".

Динамо  Кременчуг 1:12 (0:6, 0:2, 1:4)

Громить хозяев площадки "Кременчуг" начал с первых минут встречи – уже через 90 секунд после стартового вбрасывания Николай Киселев отправил первую шайбу в ворота Владислава Вязовова. "Горожане" четко придерживались цели не выпускать противника из его зоны, забивая как можно больше голов. И это дало свои плоды – к концу периода "динамовцы" горели 6:0, а кременчужане окончательно сняли вопрос о победителе матча.

Это стоит увидеть: Хоккеисты украинского клуба эффектно поблагодарили фанатов после сенсационной победы: видео

Во второй двадцатиминутке харьковчане немного выровняли свою игру и создали несколько опасных моментов у ворот Вячеслава Новицкого, но его владения и во втором периоде остались сухими. А вот подопечные Александра Савицкого своими моментами воспользоваться сумели – за спиной Михаила Шевчука, который заменил Владислава Вязовова, оказалось еще две шайбы от Дмитрия Орлова и Дмитрия Созонова.

Только на экваторе заключительного отрезка встречи "динамовцам" удалось размочить счет и прошить Вячеслава Новицкого – шайбой престижа для "Динамо" отметился Евгений Абаджян. Однако ответ от кременчужан последовал незамедлительно – до конца матча команда из Кременчуга еще четыре раза отличилась в воротах противника, установив окончательный счет 1:12 на табло.

Таким образом по ходу матча кременчужане первыми среди всех клубов УХЛ-Пари-Матч отличились сотой заброшенной шайбой – автором юбилейного гола стал Дмитрий Созонов. Стоит отметить, что хет-триком отметился защитник Владислав Грицких, а также дубль себе в актив Николай Киселев и Дмитрий Созонов.

 

blog_ava
Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
сегодня
1511
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ХК Кременчуг МХК "Динамо" Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Разгромные победы Англии и Португалии и другие результаты квалификации Евро-2020: видео
сегодня 07:42 Разгромные победы Англии и Португалии и другие результаты квалификации Евро-2020: видео
Юрій Семенюк 242
Евро-2020: еще четыре сборные гарантировали себе участие в чемпионате Европы
сегодня 00:32 Евро-2020: еще четыре сборные гарантировали себе участие в чемпионате Европы
Михайло Гема 1464
Как Гайтана исполнила гимн Украины перед матчем против Эстонии в Запорожье: видео
14 ноября 20:01 Как Гайтана исполнила гимн Украины перед матчем против Эстонии в Запорожье: видео
Юрій Семенюк 437
У лидера сборной Украины Малиновского родилась дочь: опубликованы милые фото
14 ноября 10:30 У лидера сборной Украины Малиновского родилась дочь: опубликованы милые фото
Вісент Луїс 88
Почему украинские спортсмены остаются без необходимого обеспечения от государства
13 ноября 14:20 Почему украинские спортсмены остаются без необходимого обеспечения от государства
Станіслав Безушко 58
Новости
Больше новостей
Залиште відгук